Порноактриса: «Аршавин и Быстров развалились на кровати»

Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол. Разумеется, они нас угощали, — приводит слова Тейлор KP.RU.

По её словам, на столе находилось две бутылки 12-летнего виски, кальяны и прочее. Она также уточняет, что Аршавин выглядел замкнутым, однако «светил пачкой денег», в отличие от Быстрова, которого она назвала весёлым парнем. После вечер продолжился в гостиничном номере экс-футболистов.

Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звёзды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер — Аршавин и Быстров развалились на кровати, — добавила она.

Однако перед началом процесса девушка попросила сделать селфи на память. В этот момент третий товарищ Александр выхватил телефон из рук порноактрисы. В итоге ничего не состоялось, девушка ушла.

На следующий день актриса снова нашла футболистов в том же заведении, и они вновь отказали ей в селфи, однако девушка засняла этот момент на видео.

После отпуска бывшие игроки «Зенита» отправились на чемпионский матч в Краснодар, который завершился победой «сине-бело-голубых» со счётом 4:2.