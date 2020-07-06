Диего Симеоне: «VAR делает футбол справедливее»

В Испании многие считают, что система слишком часто помогает мадридскому «Реалу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о работе системы VAR в чемпионате Испании.

«VAR все разоблачает, — цитирует слова Симеоне газета Marca. — Раньше у нас не было возможности смотреть повторы моментов.

Ошибки все равно случаются. Тем не менее, VAR делает футбол справедливее для всех. В том числе для тех, кто выигрывает. Если ты зарабатываешь больше пенальти, значит ты больше атакуешь. Именно так и играет «Реал. Поэтому в их пользу при помощи VAR назначают пенальти».

Два последних матчах против «Хетафе» и «Атлетика» мадридский «Реал» выиграл со счетом 1:0, забивая голы с пенальти. В обоих случаях 11-метровые реализовал Серхио Рамос.

За четыре тура до конца чемпионата Королевский клуб лидирует в турнирной таблице, на четыре очка опережая «Барселону». «Атлетико» занимает третье место, отставая от «Реала» на 15 очков.