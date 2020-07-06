УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» 

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"Увидимся в Лиге чемпионов", — написано на странице организации в Twitter.

После победы над "Краснодаром" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" досрочно стал чемпионом страны. Петербургский клуб набрал 62 очка и стал недосягаем для идущего на втором месте московского "Локомотива" , в активе которого 49 баллов.

"Зенит" стал шестикратным чемпионом России. Также сине-бело-голубым удалось завоевать золото первенства второй сезон подряд.

Ранее защитник "Зенита" Бранислав Иванович поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.