УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» 

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировала на досрочное завоевание золота чемпионата России петербургским "Зенитом".
"Увидимся в Лиге чемпионов", — написано на странице организации в Twitter.
После победы над "Краснодаром" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" досрочно стал чемпионом страны. Петербургский клуб набрал 62 очка и стал недосягаем для идущего на втором месте московского "Локомотива", в активе которого 49 баллов.
"Зенит" стал шестикратным чемпионом России. Также сине-бело-голубым удалось завоевать золото первенства второй сезон подряд.
Ранее защитник "Зенита" Бранислав Иванович поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.