«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по Гайчу

Аргентинский футбольный клуба «Сан-Лоренсо» отклонил предложение московского ЦСКА по покупке форварда Адольфо Гайча за €8 млн Как сообщает TyC Sports, за данную сумму «Сан-Лоренсо» готов продать только 70% прав на футболиста, в то время как в российском клубе были намерены заполучить 90%.

В нынешнем сезоне Гайч провёл за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Сан-Лоренсо» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €8 млн за аргентинского нападающего.