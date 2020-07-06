У главного тренера ЦСКА умерла мать

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ЦСКА выразил соболезнования главному тренеру команды Виктору Гончаренко в связи со смертью его матери.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении красно-синих.

Напомним, что Гончаренко в июне уезжал в Белоруссию. При этом неизвестно, был ли связан его отъезд с состоянием матери.