В Москве бывший украинский футболист арестован за шпионаж

В Москве арестован бывший украинский футболист Василий Василенко, передает ТАСС в понедельник, 6 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, сотрудники ФСБ РФ задержали спортсмена после того, как была установлена его причастность к шпионажу в пользу Украины.
— Ему предъявлено обвинение (по статье 276 УК РФ «Шпионаж» — прим. «ВМ»), он содержится в одном из столичных СИЗО, — сказал собеседник агентства.
В период с 1992 по 2001 год Василий Василенко был защитником ряда украинских футбольных команд — «Таврии» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружбы» (Бердянск).