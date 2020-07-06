В Москве бывший украинский футболист арестован за шпионаж

Отмечается, что московские контрразведчики изначально задержали Василенко еще в октябре 2019 года по подозрению в незаконной перевозке через границу запрещенных веществ. Согласно статье Уголовного кодекса РФ, на основании которой было возбуждено уголовное дело, это могли быть «сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества или боеприпасы». Подробности преступления не известны, поскольку дело имеет гриф «секретно». Известно, что весной 2020 года оно было переквалифицировано на «шпионаж».

19 июня 2020 года по ходатайству следователя управления ФСБ по Москве срок ареста Василия Василенко был продлен до 24 сентября. В настоящее время он находится в столичном следственном изоляторе. Если впоследствии суд признает экс-футболиста виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Курской области сотрудники ФСБ обвинили начальника отдела МВД по Золотухинскому району региона Дмитрия Борзенкова в шпионаже в пользу Украины. В уголовном деле говорится, что силовик был завербован украинскими разведчиками по «по заданию иностранной спецслужбы».