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Уткин ответил Канделаки на обвинение в шовинизме 

SPORT24.ru и ещё 2 1 час назад
Уткин ответил Канделаки на обвинение в шовинизме
Фото: РИА Новости
Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин ответил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки на обвинение в шовинизме.
«Любопытно, чем «Тина Сацивиевна» более нерусское сочетание, чем «Тина Гивиевна». И как замена одного на другое свидетельствует о шовинизме.
Откуда ты, кстати, знаешь? Ты же по-грузински говоришь значительно менее свободно, чем по-русски. На грузинском ТВ тебе писали текст крупными буквами, люди рассказывали… Может, я людоед? Сациви же едят.
Оскорблением является то, что не соответствует действительности. Например, называние генеральным продюсером телеканала человека без подчиненных и права финансовой подписи, коим Тина Непосредственно-Гивиевна реально является. Это называется или «кукла», или «амбассадор» (последнее менее универсально).
А Тина Сацивиевна — это же та, которая обзывает жиробасом тихого парня, мало того — на тот момент своего подчиненного, а обозвав — называет бодишеймером.
Что поделать? Русский со словарем. Готов репетитором, тетенька! Или оч дорого, или бесплатно, но — live. Азмуна с собой не брать», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
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Комментарии 1
Футбол , Тина Канделаки , Василий Уткин
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