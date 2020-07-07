Названа сборная 33-го тура АПЛ 

Названа символическая сборная по итогам 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Саутгемптон». Все эти клубы в минувшем туре одержали победы. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Алекс Маккарти («Саутгемптон»).
Защитники: Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).
Полузащитники: Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Росс Баркли («Челси»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Че Адамс («Саутгемптон»).