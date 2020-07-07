Названа сборная 33-го тура АПЛ 

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Названа символическая сборная по итогам 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали « Манчестер Юнайтед », «Челси» и «Саутгемптон». Все эти клубы в минувшем туре одержали победы. Полностью сборная выглядит следующим образом: