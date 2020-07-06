«Вердер» сохранил прописку в Бундеслиге 

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Бременский "Вердер" сохранил прописку в первой Бундеслиге на следующий сезон.

Команда из севера Германии во втором переходном матче за право остаться в высшем дивизионе немецкого футбола сыграла вничью с "Хайденхаймом".

Матч прошел на стадионе "Фойт-Арена" при пустых трибунах и завершился со счетом 2:2. Домашняя игра принесла "Вердеру" нулевую ничью, поэтому суммарный результат по итогам двух встреч позволил "зеленым" не вылететь.

Напомним, что последний раз "Вердер" покидал первую Бундеслигу в 1980 году.