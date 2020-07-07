Дзюба подпишет новый контракт с «Зенитом» 

По словам генерального директора клуба Александра Медведева, в следующем году за сине-бело-голубых может продолжить выступление Александр Кокорин , в настоящее время выступающий на правах аренды за "Сочи".

Как заявил функционер, если 29-летний форвард прибудет в Санкт-Петербург перед очной встречей, которая состоится 8 июля, то представитель "Зенита" пообщается с ним на тему возможного сотрудничества.