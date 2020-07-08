Роналду повторил достижение Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду 10-й за последние 12 лет сумел отметиться более чем 25 голами за сезон.
В матче 33-го тура итальянской футбольной Серии А Роналду забил свой 26 мяч в чемпионате.
Среди игроков топ-5 европейских чемпионатов подобного достижения добивался только форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Всего в текущем сезоне Роналду сыграл 39 матчей в составе «Старой синьоры», в которых забил 30 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Милана».