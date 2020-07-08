Роналду повторил достижение Месси

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду 10-й за последние 12 лет сумел отметиться более чем 25 голами за сезон.

В матче 33-го тура итальянской футбольной Серии А Роналду забил свой 26 мяч в чемпионате.

Среди игроков топ-5 европейских чемпионатов подобного достижения добивался только форвард «Барселоны» Лионель Месси

Всего в текущем сезоне Роналду сыграл 39 матчей в составе «Старой синьоры», в которых забил 30 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Милана».