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Роналду 10-й раз за 12 лет забил более 25 мячей за сезон, повторив достижение Месси 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Роналду повторил достижение Месси
Фото: Reuters
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду 10-й за последние 12 лет сумел отметиться более чем 25 голами за сезон.
В матче 33-го тура итальянской футбольной Серии А Роналду забил свой 26 мяч в чемпионате.
Среди игроков топ-5 европейских чемпионатов подобного достижения добивался только форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Всего в текущем сезоне Роналду сыграл 39 матчей в составе «Старой синьоры», в которых забил 30 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Милана».
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Футбол , Лионель Месси , Криштиану Роналду
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