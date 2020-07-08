По его словам, эта игра может стать хорошей возможностью "отмазаться" перед болельщиками, которые неудовлетворены результатами своих команд.

"Главная задача "Спартака" — кубок России. Шансы на это есть, так как "Зенит" будет подходить к этой игре в расслабленном состоянии", — сказал Нигматуллин.