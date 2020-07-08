Бывший голкипер московского ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" — "Локомотив". Об этом сообщают "Известия".
По его словам, эта игра может стать хорошей возможностью "отмазаться" перед болельщиками, которые неудовлетворены результатами своих команд.
"Главная задача "Спартака" — кубок России. Шансы на это есть, так как "Зенит" будет подходить к этой игре в расслабленном состоянии", — сказал Нигматуллин.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал об отказе поужинать с футболистами "железнодорожников".