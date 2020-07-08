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«Спартак» выступил с заявлением по поводу Александра Селихова 

Чемпионат.com и ещё 3 2 часа назад
«Спартак» выступил с заявлением по поводу Селихова
Фото: Чемпионат.com
Пресс-служба «Спартака» выступила с заявлением по поводу вратаря команды Александра Селихова.
«Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в инстаграме Александра, сделано не самим футболистом», — рассказали в пресс-службе Спартака корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Ранее в «Инстаграме» футболиста появилось видео, в котором человек, не появляющийся в кадре, рассказывает, что у него украли обувь в плацкартном вагоне поезда.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Селихов не провёл ни одного матча. Последний раз голкипер появлялся на поле в матче с ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/2019. Тогда вратарь получил травму, впоследствии игрок перенёс операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия. «Спартак» после 26 туров чемпионата России занимает седьмое место.
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Комментарии 1
Футбол , Максим Пахомов , Александр Селихов , Спартак , ЦСКА
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