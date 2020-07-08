«Спартак» выступил с заявлением по поводу Селихова

«Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в инстаграме Александра, сделано не самим футболистом», — рассказали в пресс-службе Спартака корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Ранее в «Инстаграме» футболиста появилось видео, в котором человек, не появляющийся в кадре, рассказывает, что у него украли обувь в плацкартном вагоне поезда.