«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 

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В центральном матче 27-го тура чемпионата России московские «Спартак» «Локомотив» не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыли «красно-белые»: на 38-й минуте свою фамилию на табло зажег Эсекльель Понсе. Но всего через пять минут «железнодорожники» отыгрались после того, как рефери назначил пенальти в ворота Александра Максименко

Больше до конца встречи счёт не изменился.