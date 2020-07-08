«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 

В центральном матче 27-го тура чемпионата России московские «Спартак» и «Локомотив» не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Счёт в матче открыли «красно-белые»: на 38-й минуте свою фамилию на табло зажег Эсекльель Понсе. Но всего через пять минут «железнодорожники» отыгрались после того, как рефери назначил пенальти в ворота Александра Максименко.
Больше до конца встречи счёт не изменился.
Отдельно стоит отметить, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, возмущаясь назначением пенальти, оскорбил арбитра встречи и получил красную карточку.