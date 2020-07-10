Фанаты высмеяли реакцию Кокорина на Дзюбу 

Дзюба посмеялся над взглядом футболиста на него во время матча 27-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). На коллаже футболисты сравниваются с персонажами анимационного фильма «Шрек».

«Кокорин — ослик», — подписал публикацию Дзюба.

В Twitter юзеры высмеяли гомосексуальные наклонности Кокорина и Дзюбы, вспомнив об имитации последнего с одноклубником Сердаром Азмуном полового акта. «Дзюба, Сердар и Кокорин дошутятся, и у нас запретят футбол в стране», «Дзюба и Кокорин ищут третьего, Азмун, выходи!», «Дзюба и Кокорин — спонсоры лучшего фото, подходящего под фразу "в жизни главное найти человека, который будет смотреть на тебя так же, как…"» — писали фанаты.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Петербуржцы в 26-м туре досрочно оформили чемпионство в РПЛ. «Сочи» борется за выживание, находясь на 12-м месте в турнирной таблице.