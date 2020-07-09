Умер бывший тренер сборной СССР по футболу

На 84-м году жизни скончался бывший тренер советской сборной по футболу Владимир Сальков. Печальную новость сообщили в Twitter сотрудники футбольного клуба ЦСКА, где в последние годы профессиональной карьеры трудился умерший.
В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор #ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича pic.twitter.com/Saypu4ny9L— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 9, 2020
«В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор #ЦСКА Владимир Сальков», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Сотрудники столичного клуба выразили глубокие соболезнования родным и близким футбольного функционера. Причина смерти Салькова не указана.
Владимир Сальков в 80-е годы прошлого века тренировал олимпийскую сборную СССР по футболу. В 1988 году являлся вторым тренером национальной команды, когда советские футболисты выиграли «золото» на Олимпиаде в Сеуле. За свою профессиональную карьеру Сальков успел потренировать донецкий «Шахтер», московское «Торпедо», волгоградский «Ротор» и даже сборную Узбекистана. С 2003 по 2007 год являлся спортивным директором московского ЦСКА.
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