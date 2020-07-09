Умер бывший тренер сборной СССР по футболу

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор #ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича pic.twitter.com/Saypu4ny9L— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 9, 2020