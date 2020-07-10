«Спартак» представил Газизова 

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Об этом информирует сайт красно-белых.

"Совет директоров футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора.

С 2012 года Шамиль Камилович руководил футбольным клубом "Уфа", где выстроил эффективную систему управления, добиваясь успешных финансовых результатов и сделав уфимцев узнаваемым брендом. В 2018 году уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка", — отмечается в заявлении "Спартака".

Напомним, что предшественником Газизова на данному посту был Томас Цорн , которого уволили из клуба 7 июля.

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