Уткин о Тедеско: «Он психопат»

«Я уверен, что важнейшая фигура в новейшей истории «Спартака» — Олег Кононов. Я очень горжусь тем, что породил мем про пиджак. К сожалению, мемы можно включать, но нельзя выключать. Мне Кононова немного жалко.

В чем вообще символизм фигуры Кононова? Это слабый человек, средний тренер, явно не подходящий к масштабу задачи, что, собственно, и подтвердила его практика.

Он занял определенное время и место в этой истории. Решение о Кононове было принято вместо того, чтобы принимать другие решения. И в результате приход Кононова прекратил линию Карреры. Я не имею в виду, что Карреру нужно было оставлять, это спорный вопрос, там тоже был своего рода тупик. Но произошла перезагрузка, а возможно, требовалось продолжение.

При Кононове произошло аж две перезагрузки, после второй его уволили, а его наследие осталось. Траты были сделаны. Сейчас включается режим экономии, но игроки уже есть.

Лоббировал назначение Кононова один человек, которого в клубе давно нет, команду для него формировал другой человек. Потом Кононов не справился с задачей, с работой с этой, уже обновленной, командой. И сейчас уже этот менеджер [ Томас Цорн ] уволен. И после него остался только тренер-психопат. Я в данном случае говорю не в медицинском смысле. Но так называют людей, которые так себя ведут.

Мне Тедеско лично очень симпатичен. Он, вообще говоря, выучил русский язык. Понимаете, что тренеру, пользующемуся спросом в Европе, не нужно учить русский язык? Зачем учить язык тренеру, который приехал на год-два? Только в знак уважения, из любознательности. Тедеско проявил их в полной мере.

Но на кой дьявол команде нужен тренер, который все время удаляется и в полной мере не может исполнять свои обязанности, я, честно сказать, не знаю. Мне кажется, в «Спартаке» итак достаточно нервного напряжения. «Спартак» — итак очень ответственная, очень стрессовая работа.

Я бы скорее увидел в «Спартаке» тренера-флегму, который успокоил бы ситуацию одним своим внешним видом. Хотя и это не важно, не по темпераменту тренера подбирают.

Я думаю, что у Тедеско ничего в «Спартаке» не получится. Он наверняка человек не без способностей. С таким темпераментом работать сейчас в «Спартаке» — это как керосином тушить пожар. Это, кстати, теоретически возможно — если керосин сразу заполняет весь объем, не остается кислорода, и невозможно горение. Но мы не станем пробовать, есть другие способы — простые и очевидные.

Но вот эта пересменка с Кононовым, она порождает междуцарствие. Этот кирпич нельзя вынуть, каким бы он ни был. И Кононова винить тоже глупо. Какой дурак откажется от работы в «Спартаке»? Очень многие об этом мечтают.

Благодаря этому смещению во времени — не из-за Кононова, а из-за не во время, неправильно принятых решений — «Спартак» невозможно перезагрузить сейчас, даже если потратить безумные деньги. И эта ситуация оказывается безысходной, — сказал Уткин на своем ютуб-канале.