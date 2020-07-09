«Рубин» выиграл у «Краснодара»

Футболисты «Рубина» нанесли поражение «Краснодару» в рамках 27-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в четверг в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Леонида Слуцкого.
Гол: Макаров, 51 (1:0).
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Иг. Коновалов (Тарасов, 83), Абильдгор, Кварацхелия, Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Игнатьев (Марков, 74).
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Уткин (Воротников, 75), Кайо, Вильена (Онугха, 75), Кабелла (Ольссон, 63), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон.