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УЕФА отложил внедрение системы VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 

ТАСС и ещё 2 57 минут назад
УЕФА отложил внедрение VAR в Лиге Европы
Фото: ТАСС
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил внедрение системы видеоассистента рефери (VAR) до сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В текущем сезоне система VAR использовалась только со стадии плей-офф турнира.
"В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в следующем сезоне система будет использоваться начиная с 1/16 финала.
В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы текущего сезона турецкий "Башакшехир" дома обыграл датский "Копенгаген" (1:0), "Олимпиакос" (Греция) на своем поле сыграл вничью с английским "Вулверхэмптоном" (1:1), "Рейнджерс" (Шотландия) дома уступил "Байеру" из Германии (1:3), "Шахтер" (Украина) в гостях выиграл у немецкого "Вольфсбурга" (2:1), "Айнтрахт" (Германия) дома уступил швейцарскому "Базелю" (0:3), австрийский ЛАСК дома проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" (0:5). "Интер" (Италия) и "Хетафе" (Испания), а также "Севилья" (Испания) и "Рома" (Италия) не проводили первые матчи, эти команды 5-6 августа проведут одноматчевое противостояние в Германии. "Финал восьми" турнира состоится в Германии с 10 по 21 августа, в городах Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кёльн.
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Футбол , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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