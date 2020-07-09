УЕФА отложил внедрение VAR в Лиге Европы

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил внедрение системы видеоассистента рефери (VAR) до сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В текущем сезоне система VAR использовалась только со стадии плей-офф турнира.

"В свете текущей неопределенности, вызванной эпидемиологическим кризисом, который может отразиться на эксплуатационных возможностях, а также учитывая, что для работы системы VAR требуется дополнительный персонал, что, в свою очередь, может повлиять на протокол УЕФА о возвращении футбола, исполком решил отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем сезоне система будет использоваться начиная с 1/16 финала.