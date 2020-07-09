36-летний футболист разбился насмерть 

Бывший футболист сборной Сингапура Хафиз Рахим разбился насмерть. Об этом сообщает The Sun.

Рахим попал в ДТП, будучи за рулем мотоцикла. Спортсмену было 36 лет. Гибель экс-игрока национальной команды подтвердили в Футбольной ассоциации Сингапура. У Рахима остались жена и трое детей.

Последним клубом в карьере Рахима был сингапурский «Тампинс Роверс». Кроме того, он выступал за местные «Уорриорс», «Гомбак Юнайтед» и «Гейланд Юнайтед». Рахим выиграл кубок страны в 2009 году, защищая цвета «Гейланд Юнайтед», а спустя пять лет в составе «Уорриорс» завоевал чемпионство.

На его счету один гол в девяти матчах за сборную Сингапура. Рахим вызывался в национальную команду с 2011 по 2014 год.

6 июля стало известно, что экс-футболист английского «Ноттингем Форест» Деррик Отим погиб в США. Спортсмен навещал своих друзей и утонул в водохранилище.