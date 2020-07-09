«Урал» обсудит с Погребняком новый контракт

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Контракт 36-летнего Погребняка с "Уралом" истекает в конце июля. В 13 играх чемпионата России текущего сезона форвард забил три гола. В четверг в матче с московским "Динамо" (2:1) Погребняк, ранее перенесший коронавирус, забил победный для "Урала" гол.

"У нас еще есть время, мы пока играем. Закончится у нас скоро (чемпионат), будем и с Пашей разговаривать, как и со всеми футболистами, у которых заканчивается контракт", — сказал Иванов по телефону.

"Урал" с 35 очками после 27 туров находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).