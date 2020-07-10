В «Зените» готовы «затянуть пояса» 

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Генеральный директор футбольного клуба «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб был вынужден пересмотреть финансовую ситуацию в команде, сообщает «Лента.ру».

Медведев признался, что клубу придется «затянуть пояса». «Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, мы пошли на определенные корректировки зарплат», — отметил директор команды.

Накануне в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоялось награждение игроков и тренеров футбольного клуба «Зенит». Церемония прошла после матча 27-го тура РПЛ с «Сочи», который завершился победой петербуржцев (2:1).

Напомним, что второй год подряд и шестой в истории «Зенит» — лучший футбольный клуб России. Команда взяла титул за четыре тура до окончания сезона.