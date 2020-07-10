Месси может потерять в зарплате 

Руководство «Барселоны» обдумывает вариант того, чтобы понизить зарплату аргентинскому форварду Лионелю Месси , сообщает «Лента.ру».

Уточняется, что президент клуба Жозеп Бартомеу планирует в скором времени озвучить футболисту данную новость. При этом пока нет точной суммы, которую теряет Месси. Сейчас футболист получает 90 миллионов евро в год. Однако, как известно, половина из этих денег уходит на уплату налогов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Месси намерен покинуть «Барселону». Форвард приостановил переговоры о продлении контракта, который заканчивается в 2021 году. 33-летний аргентинец недоволен, что его винят в проблемах «сине-гранатовых», называя ответственным за решения, которые принимал не он.