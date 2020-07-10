АПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне 

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам июня.

Для звёздного португальца эта награда стала второй подряд. Ранее его игру отметили в феврале.

В прошлом месяце Фернандеш провёл за "МЮ" 3 матча в рамках АПЛ и забил в них 3 гола.