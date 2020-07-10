Халк поздравил «Зенит» с чемпионством 

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 10 Июл 2020 в 5:02 PDT Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил болельщиков петербургского клуба с победой в чемпионате России. «Дорогая зенитовская семья! Отсюда, из Китая, шлю вам поздравления со вторым чемпионством подряд. Привет всем болельщикам „Зенита“, вы навсегда в моем сердце. Мы вместе», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». «Давай, „Зенит“! „Зенит“ — чемпион!» — сказал бывший игрок петербургского клуба уже на русском языке.

Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 года по 2016-й. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России в сезоне-2014/2015, а также обладателем Кубка (2015/2016) и Суперкубка страны (2016).

В сезоне-2019 Халк забил десять голов и сделал шесть ассистов в 25 матчах чемпионата Китая.