Станцию метро в Петербурге переименуют в честь «Зенита»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев

Переименованная в "Зенит" "Новокрестовская" была открыта в мае 2018 года специально к чемпионату мира по футболу. Это ближайшая станция метро к домашнему стадиону "сине-бело-голубых".

"Осенью 2019 года болельщики сине-бело-голубых и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города. Сегодня состоялось заседание топонимической комиссии и она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок", — сказал Медведев.

"Символично, что это произошло в год 95-летия "сине-бело-голубых" и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора Александра Беглова , преданного поклонника "Зенита", за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего чемпионата", — заявил Медведев.

Генеральный директор "Зенита" отметил, что новое название станции поможет болельщикам лучше ориентироваться в городском пространстве". "Название метро — это городской символ, помогающий жителям и гостям Петербурга безошибочно и удобно ориентироваться в городском пространстве. В этом плане название станции метро "Зенит" наиболее созвучно с историей, настоящим и будущим этого места", — отметил Медведев.