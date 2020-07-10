Как заработать на главном событии субботы

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Прогнозы и ставки на «Ювентус» — «Аталанта»: искрометное зрелище в Турине 

Партнерский материал 1 час назад
11 июля в матче 32-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Туринцы не показывают ничего особенного, но конкуренты еще хуже. Бергамаски — лучшая команда Италии прямо сейчас, но отрыв от лидера слишком большой. Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.

«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 11 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть

11 июля в Турине пройдет матч 32-го тура Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:45 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает явным фаворитом хозяев поля. Сделать ставку на победу команды Маурицио Сарри можно за 2.10, что соответствует 46% вероятности. Успех «Аталанты» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), а ничья идёт за 3.65 (26%).
Эксперты склоняются к тому, что матч 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта» будет верховым: тотал голов больше 2.5 идет за 1.55, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.45. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.

«Ювентус» — «Аталанта»: какие делать ставки на матч 11 июля

«Ювентус» уверенно продвигается к чемпионскому титулу. Но парадокс — заслуга в этом не столько подопечных Маурицио Сарри, сколько беззубая игра и потери очков конкурентами — «Лацио» и «Интером». Криштиану Роналду и его партнеры не выглядят машиной, которая перемелет всех на своем пути. После возобновления чемпионата «старая синьора» проиграла Кубок Италии «Наполи», а в последнем туре «Ювентус» проиграл «Милану» 2:4. Причем до 62-й минуты подопечные Сарри вели 2:0. Но конкуренты выглядят еще хуже, а потому отрыв «Юве» от второго места за 7 туров до финиша составляет комфортные 7 очков.
«Аталанта» же впечатляет. После возобновления чемпионата бергамаски не потеряли ни одного очка — 6 побед в 6 матчах. В том числе и над одним из своих конкурентов — римским «Лацио» (3:2). Неудивительно, что подопечные Гасперини уже в тройке. От лидирующего «Ювентуса» их отделяет 9 очков, победа позволит сократить отставание до 6 баллов. Да и в споре за второе место позиции «Аталанты» сильны.
Конечно, «Ювентус» — не чета середнякам турнирной таблицы Серии А, но «Аталанта» сейчас очень хороша. Опыт побед над туринцами у Гасперини тоже есть: в январе 2019 года бергамаски разгромили соперника 3:0 и выбили его из Кубка Италии. Есть резон сделать ставку на то, что «Аталанта» как минимум не проиграет. БК ФОНБЕТ предлагает на этот исход коэффициент 1.73. То есть, если вы поставите 1000 рублей, на выплату в случае успеха вы получите 1730 рублей!
Нападение клуба из Бергамо впечатляет, но защита «Аталанты» не так надежна. Два мяча они пропустили не только от «Лацио», но и от «Удинезе», который борется за выживание. А здесь предстоит обороняться против Паоло Дибалы и Криштиану Роналду. Поставить на то, что обе команды забьют, в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.50.
Кроме того, мы вправе ждать верх в этой встрече. «Ювентус» в последних пяти встречах 4 раза на пару с соперниками пробил ТБ 2.5 гола. В целом по сезону соотношение и вовсе 22-9. У «Аталанты» цифры чуть хуже, что удивительно, 18-13, но тоже в сторону того, что в матче будут голы. Поставить на то, что команды на двоих сообразят как минимум 3 забитых мяча, в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.55.
Зарегистрируйтесь и сделайте ставки на «Ювентус» — «Аталанта» и другие матчи Серии А в ФОНБЕТ.
Футбол , Видео , Криштиану Роналду , Фонбет
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