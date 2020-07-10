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«Реал» забил 500 мячей под руководством Зидана 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
«Реал» забил 500 мячей под руководством Зидана
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" забил 500 голов под руководством главного тренера Зинедина Зидана, сообщает AS.
Юбилейный мяч забил нападающий Карим Бензема в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" из Витории. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Всего под руководством Зидана "Реал" провел 206 официальных матчей, в которых одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.
Ранее сообщалось, что французский специалист вышел на второе место по числу побед в Примере на посту наставника "Реала".
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Футбол , Зинедин Зидан , Карим Бензема , Реал , Газета.Ru
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