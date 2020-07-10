«Реал» забил 500 мячей под руководством Зидана 

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Юбилейный мяч забил нападающий Карим Бензема в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" из Витории. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего под руководством Зидана "Реал" провел 206 официальных матчей, в которых одержал 138 побед, 26 раз проиграл и 42 раза сыграл вничью.

Ранее сообщалось, что французский специалист вышел на второе место по числу побед в Примере на посту наставника "Реала".