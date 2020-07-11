Названа сборная 34-го тура АПЛ 

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Названа сборная по итогам 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали «Уотфорд» и « Манчестер Юнайтед ». «Шершни» в минувшем туре дома обыграли «Норвич» (2:1), а манкунианцы на выезде разгромили «Астон Виллу» (3:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).