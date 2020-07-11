Названа сборная 34-го тура АПЛ 

Названа сборная по итогам 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». «Шершни» в минувшем туре дома обыграли «Норвич» (2:1), а манкунианцы на выезде разгромили «Астон Виллу» (3:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Тарик Лэмпти («Брайтон»), Крейг Доусон («Уотфорд»), Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), Люка Динь («Эвертон»).
Полузащитники: Виллиан («Челси»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Уотфорд»).