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Названа сборная 34-го тура АПЛ 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Названа сборная 34-го тура АПЛ
Фото: Reuters
Названа сборная по итогам 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Больше всех игроков (по два футболиста) в команду делегировали «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». «Шершни» в минувшем туре дома обыграли «Норвич» (2:1), а манкунианцы на выезде разгромили «Астон Виллу» (3:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Тарик Лэмпти («Брайтон»), Крейг Доусон («Уотфорд»), Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), Люка Динь («Эвертон»).
Полузащитники: Виллиан («Челси»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Дэнни Уэлбек («Уотфорд»).
Видео дня. Гран-при России Формулы-1 состоится 25–27 сентября
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Футбол , Волейбол , Мохамед Салах , Дэнни Уэлбек , Джон Иган , Крейг Доусон , Манчестер Юнайтед
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