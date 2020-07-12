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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС и ещё 39 1 час назад
ЦСКА дома не смог победить «Рубин»
Фото: ТАСС
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
В составе хозяев мяч забил Федор Чалов (62-я минута), у гостей отличился Евгений Марков (88, с пенальти), "Рубин" исполнил пенальти впервые в текущем сезоне. ЦСКА и "Рубин" встречались в 42-й раз в истории, на счету московского клуба 23 победы, 11 раз сильнее оказывались футболисты казанского клуба, восемь раз встречи завершались вничью. Казанский клуб на протяжении пяти матчей чемпионата не может выиграть у ЦСКА (две ничьи, три поражения), в последний раз "Рубин" праздновал успех 6 августа 2017 года, тот матч в Москве завершился со счетом 2:1.
Лучшим игроком матча признан Чалов. На 80-й минуте на поле появился полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, игрок принял участие в официальной встрече впервые после паузы, вызванной пандемией коронавируса, предыдущие матчи игрок пропустил из-за травмы.
ЦСКА не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд (три победы, две ничьи), в турнирной таблице клуб идет на третьем месте, набрав 47 очков. Третье место по итогам сезона дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона (отставание от дающего прямую путевку в Лигу чемпионов второго места, на котором находится московский "Локомотив", составляет четыре очка, ЦСКА опережает идущий четвертым "Краснодар", у которого два матча в запасе, на два очка). Беспроигрышная серия "Рубина" составляет четыре матча (две победы, две ничьи), клуб располагается на восьмой строчке, имея в активе 34 очка.
В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 16 июля в гостях сыграют с московским "Локомотивом", казанская команда в этот же день примет "Ростов". Обе игры были перенесены с 15 июля с целью получения возможности использования в матчах системы видеоассистента рефери (VAR).
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
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Футбол , РПЛ , Виктор Гончаренко , Алан Дзагоев , Федор Чалов , Евгений Марков , Локомотив , ЦСКА
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