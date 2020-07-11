«Сочи» переиграл «Спартак»

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Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов

После 28 туров "Сочи" (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда в Нижнем Новгороде встретится с "Тамбовом".

"Спартак" (33) опустился на десятую строчку. В 29-м туре клуб примет грозненский "Ахмат".

Ранее "Сочи" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур"Сочи" (Сочи) — "Спартак" (Москва) — 1:0Голы: 1:0 — Маслов, 24 (автогол).