«Сочи» переиграл «Спартак»

Московский "Спартак" проиграл "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.
После 28 туров "Сочи" (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда в Нижнем Новгороде встретится с "Тамбовом".
"Спартак" (33) опустился на десятую строчку. В 29-м туре клуб примет грозненский "Ахмат".
Ранее "Сочи" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур"Сочи" (Сочи) — "Спартак" (Москва) — 1:0Голы: 1:0 — Маслов, 24 (автогол).