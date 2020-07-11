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Спартак М
2 3
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Крылья Советов
0 0
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«Сочи» переиграл «Спартак» и обошел его в турнирной таблице РПЛ 

Газета.Ru и ещё 2 48 минут назад
«Сочи» переиграл «Спартак»
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" проиграл "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.
После 28 туров "Сочи" (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда в Нижнем Новгороде встретится с "Тамбовом".
"Спартак" (33) опустился на десятую строчку. В 29-м туре клуб примет грозненский "Ахмат".
Ранее "Сочи" и "Спартак" объявили составы на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур"Сочи" (Сочи) — "Спартак" (Москва) — 1:0Голы: 1:0 — Маслов, 24 (автогол).
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Футбол , Павел Маслов , Спартак
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