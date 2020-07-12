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Источник: российский арбитр делал ставки на тотализаторе 

Газета.Ru и ещё 12 2 часа назад
Российский судья попался на ставках на тотализаторе
Фото: РИА Новости
Арбитр одного из последних матчей московского "Спартака" в чемпионате России делал ставки на тотализаторе, сообщает Telegram-канал "Дай ударитЪ".
По информации источника, о нарушении будет объявлено в ближайшее время. По словам журналиста Алексея Андронова, этим судьей является Сергей Лапочкин.
"Если это окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья Международной федерации футбола (ФИФА), признававшийся лучшим в России", — написал Андронов в Telegram.
Ранее украинский футболист рассказал о скандале с договорными матчами в Армении.
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Футбол , Сергей Лапочкин , Спартак
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