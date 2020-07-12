Российский судья попался на ставках на тотализаторе

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Арбитр одного из последних матчей московского "Спартака" в чемпионате России делал ставки на тотализаторе, сообщает Telegram-канал "Дай ударитЪ".

По информации источника, о нарушении будет объявлено в ближайшее время. По словам журналиста Алексея Андронова, этим судьей является Сергей Лапочкин

"Если это окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья Международной федерации футбола (ФИФА), признававшийся лучшим в России", — написал Андронов в Telegram.

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