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Легенда «Лидс Юнайтед» Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет

Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Лапочкин не будет работать на матче «Краснодара», он назначен на игру «Динамо»