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Он удалил Тедеско: судью из РПЛ подозревают в игре на ставках 

Газета.Ru 50 минут назад
Удалил Тедеско: судью подозревают в игре на ставках
Фото: Газета.Ru
Один из арбитров Российской премьер-лиги, который обслуживал один из последних матчей «Спартака», подозревается в игре на ставках. По данным СМИ, этим рефери является Сергей Лапочкин, который удалил наставника красно-белых Доменико Тедеско в дерби с «Локомотивом».

Что произошло

Вопрос работы судей в российском футболе всегда стоял весьма остро, а в этом сезоне — по-особенному. К многочисленным недовольствам и жалобам на решения арбитров примкнул совершенно неожиданный скандал.
По данным ряда СМИ, один из рефери, который обслуживает матчи Российской премьер-лиги, был якобы уличен в ставках на тотализаторе.
Одним из первых вечером 11 июля подобную информацию опубликовал Telegram-канал «Дай ударитЪ», который уточнил, что речь идет об арбитре, который работал на одном из последних матчей с участием московского «Спартака». После этих новостей бывший спортивный директор московского «Динамо», известный футбольный агент Роман Орещук в своем Twitter сообщением «Эх Лапочкин, Лапочкин» намекнул на то, что речь идет конкретно о Сергее Лапочкине из Санкт-Петербурга, который был главным на матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
О 39-летнем рефери написал и известный телекомментатор и журналист Алексей Андронов.
«Все больше ходит слухов — о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой — это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России (правда, Леонид Слуцкий однажды назвал его худшим)», — написал он в своем Telegram-канале.

Будет ли проведено расследование?

Пока что никаких официальных комментариев со стороны Премьер-лиги и Российского футбольного союза по этим новостям не поступило, потому все остается лишь на уровне слухов. Известный журналист-инсайдер Сергей Егоров, например, отметил, что в РФС думали над тем, чтобы снять Лапочкина с работы на матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал», который состоится сегодня в 20.30 мск. Однако в Союзе оснований для этого в итоге не нашли. Хотя бы потому, что соответствующих жалоб и писем с требованием начать разбирательства со стороны УЕФА и ФИФА еще не получено.
«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», — приводит Егоров информацию от источника из РФС.
При этом, как утверждает Metaratings.ru со ссылкой на знакомых с ситуацией людей из Российского футбольного союза, уже в понедельник, 13 июля, проверка в отношении причастности Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе будет проведена.

Лапочкин мог действовать не один

Вместе с этим совершенно неожиданно в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лапочкин, который якобы был пойман на ставках, действовал не один. По данным Metaratings.ru, вместе с ним в махинациях на тотализаторе подозревают и экс-арбитра ФИФА и селекционера Павла Стипиди. Разбирательства по поводу участия в скандале последнего, как утверждается, начались в Латвии, где местная полиция и задержала его, но затем отпустила.
Отмечается, что Стипиди и Лапочкин подозреваются в ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Примечательно, что арбитр из Петербурга, обслуживая матч «Спартак» — «Локомотив», в течение нескольких секунд показал два «горчичника» главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско, который был не только удален, но и впоследствии дисквалифицирован на три матча РПЛ и оштрафован на 500 тыс. рублей.
Как сообщает источник, сейчас УЕФА расследует дело совместно с латвийскими силовиками. Если все подозрения будут подтверждены и доказаны, то соответствующие документы будут переданы в дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, который сможет отстранить судью от футбола пожизненно.
Лапочкин появившиеся слухи пока никак не прокомментировал, зато с публичным заявлением уже выступил Стипиди. Экс-арбитр ФИФА заявил, что никогда в жизни не играл на ставках, а новости о том, что его подозревают в махинациях, узнал совершенно случайно от своего родственника. В частности, Стипиди отметил, что в Латвии никогда не жил и, соответственно, разбирательств с местной полиции не имел.
«Меня никто не арестовывал. Связать меня с Лапочкиным — хорошим арбитром, который сейчас отлично работает, — чушь полная. В жизни не делал ни одной ставки, даже в казино не ходил, в карты не играю. Это полное негодяйство со стороны тех, кто это опубликовал. Это грязь. Я живу в Краснодаре, никуда не ездил, четыре месяца сидел дома безвылазно. С Лапочкиным знаком, как и со всеми судьями. Все ребята меня знают, всегда с удовольствием вижусь. Видимо, это нужно только тем негодяем, кто это написал. Видимо, в нашем футболе хотят чего-то добиться. Если это так, то это тяжелый момент для нашего футбола», — цитирует Стипиди «Чемпионат».
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Комментарии
Футбол , Статьи , Сергей Егоров , Сергей Лапочкин , Доменико Тедеско , Алексей Андронов , Леонид Слуцкий , Роман Орещук , УЕФА , Спартак , РФС , ФК "Урал" , Локомотив , Динамо
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