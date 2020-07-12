Удалил Тедеско: судью подозревают в игре на ставках

Что произошло

Вопрос работы судей в российском футболе всегда стоял весьма остро, а в этом сезоне — по-особенному. К многочисленным недовольствам и жалобам на решения арбитров примкнул совершенно неожиданный скандал.

По данным ряда СМИ, один из рефери, который обслуживает матчи Российской премьер-лиги, был якобы уличен в ставках на тотализаторе.

Одним из первых вечером 11 июля подобную информацию опубликовал Telegram-канал «Дай ударитЪ», который уточнил, что речь идет об арбитре, который работал на одном из последних матчей с участием московского «Спартака». После этих новостей бывший спортивный директор московского «Динамо» , известный футбольный агент Роман Орещук в своем Twitter сообщением «Эх Лапочкин, Лапочкин» намекнул на то, что речь идет конкретно о Сергее Лапочкине из Санкт-Петербурга, который был главным на матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

О 39-летнем рефери написал и известный телекомментатор и журналист Алексей Андронов

«Все больше ходит слухов — о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой — это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России (правда, Леонид Слуцкий однажды назвал его худшим)», — написал он в своем Telegram-канале.

Будет ли проведено расследование?

Пока что никаких официальных комментариев со стороны Премьер-лиги и Российского футбольного союза по этим новостям не поступило, потому все остается лишь на уровне слухов. Известный журналист-инсайдер Сергей Егоров , например, отметил, что в РФС думали над тем, чтобы снять Лапочкина с работы на матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал» , который состоится сегодня в 20.30 мск. Однако в Союзе оснований для этого в итоге не нашли. Хотя бы потому, что соответствующих жалоб и писем с требованием начать разбирательства со стороны УЕФА и ФИФА еще не получено.

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», — приводит Егоров информацию от источника из РФС.

При этом, как утверждает Metaratings.ru со ссылкой на знакомых с ситуацией людей из Российского футбольного союза, уже в понедельник, 13 июля, проверка в отношении причастности Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе будет проведена.

Лапочкин мог действовать не один

Вместе с этим совершенно неожиданно в СМИ появилась информация о том, что Сергей Лапочкин, который якобы был пойман на ставках, действовал не один. По данным Metaratings.ru, вместе с ним в махинациях на тотализаторе подозревают и экс-арбитра ФИФА и селекционера Павла Стипиди. Разбирательства по поводу участия в скандале последнего, как утверждается, начались в Латвии, где местная полиция и задержала его, но затем отпустила.

Отмечается, что Стипиди и Лапочкин подозреваются в ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Примечательно, что арбитр из Петербурга, обслуживая матч «Спартак» — «Локомотив», в течение нескольких секунд показал два «горчичника» главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско, который был не только удален, но и впоследствии дисквалифицирован на три матча РПЛ и оштрафован на 500 тыс. рублей.

Как сообщает источник, сейчас УЕФА расследует дело совместно с латвийскими силовиками. Если все подозрения будут подтверждены и доказаны, то соответствующие документы будут переданы в дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, который сможет отстранить судью от футбола пожизненно.

Лапочкин появившиеся слухи пока никак не прокомментировал, зато с публичным заявлением уже выступил Стипиди. Экс-арбитр ФИФА заявил, что никогда в жизни не играл на ставках, а новости о том, что его подозревают в махинациях, узнал совершенно случайно от своего родственника. В частности, Стипиди отметил, что в Латвии никогда не жил и, соответственно, разбирательств с местной полиции не имел.