«Ненормальный чемпионат»: Карпин раскритиковал РПЛ 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0) обрушился с критикой на чемпионат России по футболу, обвинив организаторов в разных подходах по отношению к разным командам, что влияет на спортивный принцип.

«Ростов» не сумел на своем поле обыграть в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) бьющийся за выживание «Оренбург», завершив встречу нулевой ничьей.

Из-за этого команда Валерия Карпина утратила математические шансы на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, так как уже точно не догонит располагающийся на второй строчке турнирной таблицы московский «Локомотив»

Довольно призрачными остаются у ростовчан и шансы на третье место, которое дает возможность пробиться в групповую стадию через непростые квалификационные матчи.

За два тура до финиша команда Карпина отстает от идущего третьим «Краснодара» на четыре очка, и при этом у «быков» еще и есть игра в запасе. То есть подопечным Мурада Мусаева достаточно просто выиграть один раз, и желто-синие их уже не догонят.

А ведь впереди дончан есть еще и московские армейцы, которые набрали на три балла больше при равенстве игр.

При этом «Ростов» после ничьей с «Оренбургом» гарантировал себе дающую право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне пятую строчку, но это вряд ли удовлетворило амбициозоного наставника команды.

Само по себе место в еврокубках наверняка было бы для «Ростова» до старта сезона весьма приятным. Да даже после рестарта чемпионата выглядело нормальным результатом, если бы не обстоятельства, в которых команда лишилась возможности бороться за ЛЧ.

«Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше. Процитирую Павла Федоровича Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости, — распалился Карпин в интервью YouTube-каналу РПЛ после матча, даже запамятовав, что Бышовца зовут Анатолием. — Раньше был Росгосстрах-чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире».

Понять наставника «Ростова» не сложно, поскольку его команда стала одним из главных потерпевшим в ситуации с медицинскими ограничениями из-за пандемии.

Сразу шестеро игроков основного состава ростовчан заразились коронавирусной инфекцией в преддверии первого матча после возобновления сезона, и из-за принятого РПЛ регламента и позиции Роспотребнадзора команда едва не получила техническое поражение и вынуждена была играть против мотивированного борьбой за выживание «Сочи» смесью молодежного состава и игроков выпускного года школы, получив крайне неприятные 1:10.

Уже сам по себе факт такого вот матча серьезно влиял на турнирные расклады, и при этом весь основной состав «Ростова» оказался закрыт на карантине и даже какое-то время не мог полноценно тренироваться.

А дальше вдруг выяснилось, что правила одинаковы не для всех. COVID-19 проявился и в других командах, но к большинству из них РПЛ с Роспотребнадзором были куда благосклоннее.

Так, «Динамо» получило разрешение на перенос своей игры с «Краснодаром», что, правда, стало возможным благодаря великодушию владельца «быков» Сергея Галицкого

В «Уфе» же и вовсе ситуация с заболевшими вышла странной и не до конца понятной. То ли вирус был диагностирован у пары игроков, то ли тесты оказались просто сомнительными, но клуб из Башкортостана на карантин никто не закрывал, а изолированы были только «подозрительные» игроки.

При этом как раз последний соперник «Ростова» — «Оренбург» — также пострадал очень серьезно. Команда Константина Парамонова , которой тоже каждый балл на вес золота, поскольку она ведет борьбу за выживание, тоже столкнулась со вспышкой коронавируса и получила по полной.

Местный Роспотребнадзор оказался куда суровее башкирского, и «Оренбург» в итоге получил два подряд технических поражения, так как не имел права выставлять даже здоровых игроков основы, а игру молодежкой посчитал неуважением к турниру, что после результата встречи «Сочи» — «Ростов» выглядит имеющей право на жизнь позицией.

«Хотелось бы одержать победу. Ребята старались, выложились по полной, но силенок маловато. Терпели, сзади сыграли на ноль. Это важно. В переходных фазах были шансики убежать, но распоряжались мячом не так, как надо. Не получилось создать моменты, чтобы выиграть, — рассказал по окончании игры с «Ростовом» главный тренер оренбуржцев Константин Парамонов. — Говорите, наша команда по-сумасшедшему отдавалась игре? Это заметили не только вы, но и в административном штабе «Ростова». Подошли и сказали, что ребята бились, поздравили с хорошей игрой. Впереди у нас две игры — с «Зенитом» и «Динамо». Будет тяжело, но посмотрим, в футболе всякое бывает. Будем надеяться, что возьмем очки. Ситуация с коронавирусом и нашими двумя техническими поражениями? Считаем, что нам не дали сыграть эти две игры. Просто так забрали очки. Насколько я знаю, в других командах тоже есть люди, которые болеют, но этим командам давали играть. А у нас забрали очки. Спортивной составляющей я тут не вижу. У нас просто так забрали очки. А могли бы дать сыграть теми, кто здоров. Сейчас мы были бы совсем в другой ситуации».

С главными тренерами «Ростова» и «Оренбурга» сложно не согласиться, поскольку их командам действительно серьезно испортили концовку сезона вспышки коронавируса, а к другим коллективам в похожих ситуациях принимающие решения органы отнеслись явно мягче.

Интересно, что перед матчем 28-го тура против «Локомотива» (1:1), по информации Telegram-канала «Мутко против» в той самой «Уфе» было выявлено как минимум пять случаев заболеваний коронавирусом.

При этом проходившую ранее в прессе информацию о трех заболевших в клубе опровергали…

Ну а слова Карпина нашли отклик у того, кого наставник «Ростова» цитировал. Подытожил все происходящее сам Анатолий Бышовец

«Я все-таки немного другой смысл вкладывал в то свое высказывание. Однако, по большому счету, с Карпиным можно согласиться. Те проблемы, которые прежде существовали в российском футболе, никуда до сих пор не делись. Ведь практически ничего не изменилось с 2007 года! — начал знаменитый в прошлом футболист и тренер. — Мы видим, что РПЛ и РФС четко не регламентировали продолжение чемпионата. Не было строгих, понятных правил. Поэтому возникли разночтения. Каждый мог поступить по-своему. Вот что имеет в виду главный тренер «Ростова». Я уже не говорю подробно про игру в «Сочи». Это безнравственное решение проводить такой матч против юношей. Избиение младенцев… Почему не нашлось тренера и футболистов, которые при счете в два-три мяча могли спокойно довести встречу до конца за счет контроля мяча, не устраивая такого разгрома, не унижая молодых ребят?! Возможно, есть смысл здесь привести и другой афоризм. В общем, мне понятно состояние Карпина. И надо отдать ему должное. Он максималист, не любит проигрывать. Кроме того, у него есть внутренний фэйр-плей. Если уж проигрывать, то достойно».

Что ж, концовка сезона в РПЛ после пандемии получается, мягко говоря, неоднозначной, и у «Ростова» с «Оренбургом» есть все основания быть недовольными…