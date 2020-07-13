Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о выездном матче 36-го тура испанского чемпионата с "Гранадой".
Встреча пройдет 13 июля в 23:00 мск.
"Заявления "Барселоны" о судейских ошибках? Каждый высказывает свое мнение, и я не собираюсь спорить. Мои парни усердно работают и стараются показывать на поле максимум. Вот единственное, что меня интересует… Меня абсолютно не беспокоит, что люди говорят о нашей игре. Наша обязанность — демонстрировать в каждой встрече, что мы хороши. Любой может озвучить свою позицию, но "Реал" есть "Реал". Это самый важный клуб в истории.
Будет ли справедливым чемпионство "Барселоны"? Титул окажется у того, кто наберет больше очков. Впереди последняя неделя. Она будет самой сложной и самой важной", — цитирует француза Marca.
Ранее Зидан назвал цели "Реала" на сезон.