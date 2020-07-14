Полиция начала расследование против сына Роналду

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Полиция Мадейры начала расследование после публикации видео, на котором 10-летний сын нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду самостоятельно управляет гидроциклом, сообщает The Sun.

Видео с сыном португальца опубликовала сестра игрока. Позднее ролик был удален.

По законодательству Португалии штраф за подобное нарушение может превышать 2000 фунтов.

Начальник морской полиции Геррейро Кардосу подтвердил, что проводится расследование данного инцидента. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит гидроцикл, а также другие обстоятельства дела.