Дзюба может продолжить карьеру в Турции 

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По информации источника, клуб из Стамбула планирует убедить 31-летнего нападающего не продлевать контракт с «сине-бело-голубыми» и перебраться в Турцию.

Тренерский штаб «Фенербахче» видит в Дзюбе опытного нападающего, вокруг которого можно строить игру команды в атаке.

Напомним, срок действия контракта Дзюбы с «Зенитом» истекает 22 июля текущего года. Однако руководство петербургского клуба уже объявило о том, что планирует подписать новое соглашение с форвардом.