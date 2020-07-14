Дзюба может продолжить карьеру в Турции 

Капитан сборной России Артём Дзюба может перебраться в чемпионат Турции. Интерес к форварду «Зенита» проявляет «Фенербахче», сообщает Takvim.
По информации источника, клуб из Стамбула планирует убедить 31-летнего нападающего не продлевать контракт с «сине-бело-голубыми» и перебраться в Турцию.
Тренерский штаб «Фенербахче» видит в Дзюбе опытного нападающего, вокруг которого можно строить игру команды в атаке.
Напомним, срок действия контракта Дзюбы с «Зенитом» истекает 22 июля текущего года. Однако руководство петербургского клуба уже объявило о том, что планирует подписать новое соглашение с форвардом.