Каррера, Карпин, Бердыев? «Спартак» выбирает тренера

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
7 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
2 4
Крылья Советов Крылья Советов
7 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
1 1
Лестер Сити Лестер Сити
7 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 1
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
1 1
Атлетико М Атлетико М
8 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 4
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
2 1
Сочи Сочи
Спартак М
Спартак М
1 1
Локомотив М Локомотив М
8 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
0 1
Бёрнли Бёрнли
8 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 3
Вильярреал Вильярреал
Бетис
Бетис
3 0
Осасуна Осасуна
Барселона
Барселона
1 0
Эспаньол Эспаньол
9 июля

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
2 1
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
1 0
Краснодар Краснодар
9 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
0 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
9 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 0
Леганес Леганес
Мальорка
Мальорка
2 0
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
1 2
Севилья Севилья
10 июля

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 3
Гранада Гранада
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Алавес Алавес
11 июля

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
2 1
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
1 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
11 июля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 4
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
2 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Бёрнли Бёрнли
11 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 1
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 0
Бетис Бетис
12 июля

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
1 1
Уфа Уфа
Оренбург
Оренбург
0 0
Ростов Ростов
Динамо М
Динамо М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
12 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3 0
Эвертон Эвертон
Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 1
Арсенал Арсенал
12 июля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Эйбар Эйбар
Леванте
Леванте
1 2
Атлетик Б Атлетик Б
Леганес
Леганес
1 0
Валенсия Валенсия
13 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 2
Саутгемптон Саутгемптон
13 июля

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Алавес
Алавес
0 0
Хетафе Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
1 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
22:15
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Арсенал Арсенал
Крылья Советов
Крылья Советов
18:00
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
18:00
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
20:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
18:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
18:00
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
20:30
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
16 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эйбар
Эйбар
19:30
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
22:00
Эспаньол Эспаньол
Бетис
Бетис
22:00
Алавес Алавес
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
22:00
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:30
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
19 июля

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
22:00
Бетис Бетис
Алавес
Алавес
22:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
22:00
Валенсия Валенсия
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Эвертон Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
20:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
22:15
Арсенал Арсенал

Кандидаты на пост тренера «Спартака» — Каррера, Карпин, Бердыев 

Чемпионат.com 36 минут назад
Каррера, Карпин, Бердыев? «Спартак» выбирает тренера
Фото: Чемпионат.com
Нужно ли Федуну идти по второму кругу? Возвращать Карреру, вспоминать про Бердыева? Кто будет выигрывать золото в год столетия «Спартака» — в 2022-м?
Всё идёт к тому, что последний шанс Тедеско в «Спартаке» — воскресный полуфинал Кубка с «Зенитом». И должно случиться что-то действительно эдакое, из разряда вон, чтобы красно-белые этот матч выиграли.
Сейчас положение немца в «Спартаке» таково, что слова веры, сказанные недавно Федуном в его адрес, в любой момент могут обернуться словами прощания (как это уже было не раз с другими тренерами). И закрутится знаменитая спартаковская рулетка — зачастую бессмысленная и беспощадная — поиски нового кормчего.
Нового-старого?
Ведь пока, несмотря на приход Газизова, кандидатуры обсуждаются все ламповые. Едва ли не чаще других — экс-тренеры «Спартака» Каррера и Карпин.
Лично я не вижу в этом ничего ни плохого, ни страшного. Старый друг лучше новых двух. Всё новое — хорошо забытое старое. И так далее, и тому подобное.
Возвращаться — плохая примета? А если в зеркало посмотреть? Там за эти годы многое изменилось — у этих двух «Каров» уж точно в лучшую сторону.
Опять же — старый конь борозды не портит. Это про историю воссоединения Гинера и Газзаева в ЦСКА в 2004-м (уникальный случай в нашей футбольной практике — тренер был отправлен в отставку после… выигранного золота!). Пример, который показывает — и в одну реку вполне можно вернуться. Даже более того, направить её в победное европейское русло.
А в Европе — Моуринью и «Челси», Зидан и «Реал»
Но Федун за 16 лет в «Спартаке» ещё ни разу к этой практике — вторых шансов — не прибегал. Интересно почему. Со всеми бывшими тренерами отношения испортились? Вернуться к прошлое — значит расписаться в ошибке? В бизнесе только новое — залог успеха? Второй раз ощущения уже не те?
А может, пришло время попробовать?
Да, нюансов хватает. У Карреры всё получается в Греции. И он говорит, что к нему никто не обращался:
«Мой контракт с АЕКом действует в сезоне-2020/2021, и я намерен его отработать. Из «Спартака» со мной никто не связывался».
Пока?
Карпин уходил из «Спартака» не без скандала — «сбитым лётчиком», которому Федун приписывал многие грехи, в том числе растрату $ 250 млн История давно забыта. И Карпин теперь совсем другой тренер — не начинающий и пробующий, а знающий и умеющий. Остался ли у него осадочек от общей работы?
Кстати, как-то совсем затихли разговоры о возможном возвращении в «Спартак» ещё одного «экс» — Черчесова. Хотя, по-моему, тоже — пусть и не сейчас, но в будущем — кандидат на камбэк.
Или ещё один из бывших спартаковцев Евсеев? Или несостоявшийся спартаковец Бердыев?
Если переговоры с Бердыевым возобновились, то это очень интересно. Прощались-то, когда Федун тренеру лаконичное сообщение послал. Из одного слова. Это когда Бердыев начал между «Спартаком» и «Локомотивом» выбирать — условия получше выторговывал. Доторговался. Теперь, конечно, так не будет.
Газизов — Бердыев — у этого тандема есть все шансы сработаться. Хотя Восток — дело тонкое.
В любом случае всё это — и список кандидатур, и окончательный выбор — должно рассматриваться исключительно сквозь призму означенной Федуном высокой цели — победы в чемпионате в год столетия клуба, в 2022-м.
И вот здесь решающий вопрос для всех любителей тренерского таланта Тедеско. Ответьте честно — видите ли вы его у руля «Спартака» через два года с золотой медалью на шее?
Если всё-таки да, то в воскресенье он должен подарить хотя бы надежду.
Видео дня. Этери Тутберидзе признали тренером года
Чемпионат.com: последние новости
Судья ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов Судья ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов Карпин выступил с критикой РПЛ – назвал ее чемпионатом Роспотребнадзора Карпин выступил с критикой РПЛ – назвал ее чемпионатом Роспотребнадзора В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля
Комментарии
Футбол , Статьи , Спартак , Реал , Локомотив , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реабилитация после групповухи»: теща обрушилась на Аршавина
«Реабилитация после групповухи»: теща обрушилась на Аршавина
«Тренеры заставляли меня раздеваться»
«Тренеры заставляли меня раздеваться»
Тарасов отсудил у бывшей жены 22 млн алиментов
Тарасов отсудил у бывшей жены 22 млн алиментов
Жена Кокорина показала откровенное фото
Жена Кокорина показала откровенное фото
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
00:50
Призер Игр разнес двор из-за боязни клещей и змей
Гандбол
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение