Каррера, Карпин, Бердыев? «Спартак» выбирает тренера

Нужно ли Федуну идти по второму кругу? Возвращать Карреру, вспоминать про Бердыева? Кто будет выигрывать золото в год столетия «Спартака» — в 2022-м?

Всё идёт к тому, что последний шанс Тедеско в «Спартаке» — воскресный полуфинал Кубка с «Зенитом». И должно случиться что-то действительно эдакое, из разряда вон, чтобы красно-белые этот матч выиграли.

Сейчас положение немца в «Спартаке» таково, что слова веры, сказанные недавно Федуном в его адрес, в любой момент могут обернуться словами прощания (как это уже было не раз с другими тренерами). И закрутится знаменитая спартаковская рулетка — зачастую бессмысленная и беспощадная — поиски нового кормчего.

Нового-старого?

Ведь пока, несмотря на приход Газизова, кандидатуры обсуждаются все ламповые. Едва ли не чаще других — экс-тренеры «Спартака» Каррера и Карпин.

Лично я не вижу в этом ничего ни плохого, ни страшного. Старый друг лучше новых двух. Всё новое — хорошо забытое старое. И так далее, и тому подобное.

Возвращаться — плохая примета? А если в зеркало посмотреть? Там за эти годы многое изменилось — у этих двух «Каров» уж точно в лучшую сторону.

Опять же — старый конь борозды не портит. Это про историю воссоединения Гинера и Газзаева в ЦСКА в 2004-м (уникальный случай в нашей футбольной практике — тренер был отправлен в отставку после… выигранного золота!). Пример, который показывает — и в одну реку вполне можно вернуться. Даже более того, направить её в победное европейское русло.

А в Европе — Моуринью и «Челси», Зидан и «Реал»

Но Федун за 16 лет в «Спартаке» ещё ни разу к этой практике — вторых шансов — не прибегал. Интересно почему. Со всеми бывшими тренерами отношения испортились? Вернуться к прошлое — значит расписаться в ошибке? В бизнесе только новое — залог успеха? Второй раз ощущения уже не те?

А может, пришло время попробовать?

Да, нюансов хватает. У Карреры всё получается в Греции. И он говорит, что к нему никто не обращался:

«Мой контракт с АЕКом действует в сезоне-2020/2021, и я намерен его отработать. Из «Спартака» со мной никто не связывался».

Пока?

Карпин уходил из «Спартака» не без скандала — «сбитым лётчиком», которому Федун приписывал многие грехи, в том числе растрату $ 250 млн История давно забыта. И Карпин теперь совсем другой тренер — не начинающий и пробующий, а знающий и умеющий. Остался ли у него осадочек от общей работы?

Кстати, как-то совсем затихли разговоры о возможном возвращении в «Спартак» ещё одного «экс» — Черчесова. Хотя, по-моему, тоже — пусть и не сейчас, но в будущем — кандидат на камбэк.

Или ещё один из бывших спартаковцев Евсеев? Или несостоявшийся спартаковец Бердыев?

Если переговоры с Бердыевым возобновились, то это очень интересно. Прощались-то, когда Федун тренеру лаконичное сообщение послал. Из одного слова. Это когда Бердыев начал между «Спартаком» и «Локомотивом» выбирать — условия получше выторговывал. Доторговался. Теперь, конечно, так не будет.

Газизов — Бердыев — у этого тандема есть все шансы сработаться. Хотя Восток — дело тонкое.

В любом случае всё это — и список кандидатур, и окончательный выбор — должно рассматриваться исключительно сквозь призму означенной Федуном высокой цели — победы в чемпионате в год столетия клуба, в 2022-м.

И вот здесь решающий вопрос для всех любителей тренерского таланта Тедеско. Ответьте честно — видите ли вы его у руля «Спартака» через два года с золотой медалью на шее?

Если всё-таки да, то в воскресенье он должен подарить хотя бы надежду.