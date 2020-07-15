Вдова футболиста «Локомотива»: «Хочу к мужу лечь» 

В 2016 году Самохвалов стал жаловаться на боли в груди и был на год отстранен от тренировок по результатам обследований. Позже врачи позволили ему принимать участие в матчах. Несколько месяцев назад спортсмен стал жаловаться на замедление пульса после тяжелых тренировок. В апреле, как сообщал «Рамблер», он скончался после пробежки.

Вчера родные спортсмена, в том числе его жена-инвалид Анна и маленький сын, стали героями нового эпизода шоу «КраСава». В ходе него они рассказали, что не получат страховую выплату, потому что Самохвалов умер не на официальной тренировке, а руководство «Локомотива» отказалось помочь вдове футболиста в покупке квартиры, сославшись на отсутствие денег. Клуб пообещал лишь взять Анну на работу.