«Локомотив» отказал в квартире семье умершего футболиста

«Я позвонила в клуб почти сразу после случившегося. Я просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, потому что они снимали. Они остались без кормильца. [Генеральный директор клуба Василий] Кикнадзе сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет», — заявила Терехова.

Мать игрока добавила, что им отказались выплатить страховку, сославшись на то, что это не страховой случай и смерть произошла во время тренировки.

«Мы рассчитывали на более серьезную помощь. Трое моих детей прошли школу "Локомотива". Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод», — посчитала она.

Самохвалов скончался 20 апреля во время индивидуальной тренировки от сердечного приступа. У футболиста остались жена и сын.