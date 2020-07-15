«Манчестер Юнайтед» готов продать шесть игроков 

"Манчестер Юнайтед" готов выставить на трансфер шесть футболистов, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб готов расстаться с защитниками Крисом Смоллингом, Филом Джонсом, Диогу Далотом и Маркосом Рохо, полузащитником Джесси Лингардом и нападающим Алексисом Санчесом.
Такая мера продиктована тем, что клубу необходимо получить деньги на новые трансферы. Стоит отметить, что основной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" стал вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" проявляет серьезный интерес к Рэшфорду.