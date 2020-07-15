Аршавин: «Спартак» хочется пожалеть 

«Что происходит в «Спартаке»? Не знаю. Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо: минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами», — цитирует Аршавина «Фонтанка».

По его словам, «Спартаку» надо разобраться со своими проблемами, а ему уже неинтересно злорадствовать по поводу положения красно-белых.

«Там Владислав Николаевич (Радимов. — RT) только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже победа над «Спартаком» стала заурядным событием», — добавил Аршавин.

После 28 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате, набрав 33 очка.

19 июля в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» — «Спартак» в рамках полуфинала Кубка России.