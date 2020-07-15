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Аршавин: «Спартак» хочется пожалеть 

RT на русском и ещё 13 4 часа назад
Аршавин: «Спартак» хочется пожалеть
Фото: zenit_spb Twitter
Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о ситуации в московском «Спартаке».
«Что происходит в «Спартаке»? Не знаю. Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо: минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами», — цитирует Аршавина «Фонтанка».
По его словам, «Спартаку» надо разобраться со своими проблемами, а ему уже неинтересно злорадствовать по поводу положения красно-белых.
«Там Владислав Николаевич (Радимов. — RT) только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже победа над «Спартаком» стала заурядным событием», — добавил Аршавин.
После 28 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате, набрав 33 очка.
19 июля в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» — «Спартак» в рамках полуфинала Кубка России.
Ранее полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что у него нет проблем с болельщиками «Спартака».
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Футбол , Денис Глушаков , Андрей Аршавин , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , Фонтанка.Ру
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