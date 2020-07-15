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Моуринью назвал «позором» решение CAS по «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 4 часа назад
«Финансовый фэйр-плей мертв»: кто не рад оправданию «Сити»
Фото: Twitter
«Манчестер Сити» частично оправдали по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей, сняв с клуба запрет на участие в еврокубках. Однако в футбольном сообществе решение Спортивного арбитражного суда восприняли неоднозначно: главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал его «позорным», глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас призвал пересмотреть функции CAS, а экс-игрок «МЮ» Фил Невилл выступил с критикой УЕФА.
Менее полугода потребовалось «Манчестер Сити», чтобы добиться отмены двухлетнего запрета на участие в еврокубках. Вердикт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был оглашен еще в феврале, после чего клуб незамедлительно обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с апелляцией. Что интересно, «горожане», как пишет Daily Mail, начали готовиться к заседанию еще до того, как УЕФА вынес свое решение.
Несмотря на противоречивую информацию в прессе (The Athletic еще несколько месяцев назад сообщил, что «Сити» полностью оправдают, а Marca со ссылкой на своих экспертов предполагала обратное), в «Сити» не просто так были уверены в удовлетворении их апелляции.
В суде юристы манкунианцев выдвинули мощные аргументы в свою пользу: главным образом они настаивали на том, что CAS, если намерен следовать принципу последовательности, не может одобрить бан «Сити» хотя бы в связи с тем, что несколько лет назад в аналогичном деле принял сторону «ПСЖ». Также «горожане» указывали на неоднократные случаи утечки данных из высшего футбольного руководства и недобросовестность комиссии. Официальная мотивировка после оглашения вердикта по апелляции была следующей: «Сити» нарушил правила финансового фэйр-плей, искусственно завышая спонсорские доходы в период с 2012 по 2016 год, но большинство вменяемых клубу нарушений либо представлены без доказательной базы, либо срок давности по ним истек.
Как отметил бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл, в сложившихся обстоятельствах УЕФА был обставлен «горожанами» по всем пунктам. Кроме прочего, по его мнению, правила финансового фэйр-плей, декларируемые Союзом, не функционируют на том уровне, на котором предполагалось.
«УЕФА не может должным образом провести простое дисциплинарное слушание. Мы знали об этом давно. Неудивительно, что в серьезном суде «Сити» одержал победу, так как организация просто не в состоянии обеспечить выполнение собственных дисциплинарных мер.
Было наивно полагать, что УЕФА сможет справиться с юридической машиной «Манчестер Сити», который бросил на это дело все ресурсы.
Знаю, это не то, что обсуждалось в зале суда, но не верю в финансовый фэйр-плей. ФФП нужна была эта пощечина», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Любопытно, что CAS в конечном итоге также отметил отрицательную роль «Сити» в расследовании. Арбитраж указал на то, что «горожане», имея огромные финансовые ресурсы, препятствовали следствию и отказались от сотрудничества. В связи с этим суд постановил наказать клуб крупным штрафом, при этом первоначально вынесенное УЕФА взыскание в размере €30 млн сократил на 2/3 части — то есть теперь «Сити» должен Союзу €10 млн Не осталось в стороне от произошедшего и руководство футбольной Испании. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал действия CAS в этом деле и намекнул, что в будущем стоит разобраться, может ли суд в Лозанне быть высшей инстанцией и отменять решения внутренних организаций.
«Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования институциональных решений в футболе. Швейцария — страна с богатой историей арбитража, а CAS не соответствует стандартам»,
— цитирует Тебаса журналист «Би-би-си» Симон Стоун в своем Twitter.
Впрочем, на обвинения Тебаса у «Сити» сразу нашелся ответ. Его соотечественник Хосеп Гвардиола, долгое время проработавший в Испании, выдвинул предположение, что руководитель Примеры завидует успеху Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Он фантастический эксперт в юридических вопросах. В следующий раз я спрошу его, кто должен нас судить. Но считаю, что глава чемпионата Испании должен сконцентрироваться на Ла Лиге. Тебас человек такого типа: когда решение удовлетворяет его, то все идеально. Такое много раз случалось в Испании», — отметил Гвардиола.
Однако Тебас оказался не единственным, кого решение CAS в отношении «Сити» не устроило. Более всего его не приняли как раз в Англии, где у «горожан» среди других клубов больше врагов, нежели друзей.
Так, главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, известный в том числе и по многолетнему противостоянию с Гвардиолой, заявил, что «горожане» должны были быть наказаны при любом раскладе, если к их деятельности возникли вопросы у независимого органа финансового контроля УЕФА, а в окончательном заключении отсутствовала трактовка «оправданы полностью».
«Если «Манчестер Сити» невиновен, то наказание в несколько миллионов — это позор.
Если ты невиновен, тебя не наказывают. С другой стороны, если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение — позор.
Я не говорю, что «Сити» виновен. Я имею в виду, что если ты не виноват, то и штраф не платишь. Даже фунт. Я знаю, что для них деньги не проблема, но все же. Если ты виноват, то должен быть отстранен от участия в соревнованиях. Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение», — заявил португальский тренер.
В то же время Моуринью, комментируя приход богатых инвесторов из Саудовской Аравии в «Ньюкасл Юнайтед», сославшись на ситуацию с «Сити», предположил, что уже в ближайшем будущем идею ФФП можно будет считать несостоявшейся.
«Я действительно считаю, что финансовый фэйр-плей мертв. Так что новые владельцы «Ньюкасла» вполне могут посчитать, что двери в цирк открыты, так что можно заходить и получать удовольствие.
Сейчас мы говорим о «Манчестер Сити», но в прошлом в похожей ситуации были и другие клубы. Результат вы знаете. Так что я думаю, что лучше открыть двери в цирк для всех, пусть все развлекаются», — отметил наставник «шпор».
Тем временем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что отчасти даже рад участию «горожан» в следующем сезоне Лиги чемпионов (за несколько туров до конца сезона в АПЛ манкунианцы уже гарантировали себе это. — «Газета.Ru»), поскольку это наверняка скажется на выступлениях подопечных Гвардиолы в национальном первенстве. В нынешнем сезоне, напомним, «Сити» продолжает борьбу за победу в главном европейском турнире, тогда как скаузеры уже выбыли из соревнований, но при этом оформили чемпионство в Англии.
«Если бы в следующем сезоне у них было на 10-12 игр меньше, у других команд АПЛ не было бы ни единого шанса. Однако я не думаю, что день, когда CAS вынес свое решение, был хорошим для футбола. Идея ФФП хороша — она предназначена для защиты клубов и конкуренции, чтобы никто не мог тратить слишком много. Я надеюсь, что мы будем придерживаться ФФП.
Если богатейшие клубы и страны смогут делать в футболе все, что захотят, то это осложнит ситуацию», — предостерег Клопп.
Похожую точку зрения выразил рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард. По его словам, в лондонском клубе никогда не рассчитывали на исключение «Сити» из Лиги чемпионов, что упростило бы некоторым командам борьбу за еврокубки и могло привести к тому, что в турнир попал бы кто-то «лишний».
«Я довольно нейтрально относился к этому. Как и любой другой человек, я просто послушал результат слушаний сегодня утром. Я не вижу будущее. Нам предстоит провести несколько матчей, и мы хотим победить в них. Затем посмотрим, позволит ли нам это попасть в Лигу чемпионов. Мы смотрим только на себя. Если мы победим в достаточном количестве матчей, то сможем попасть в Лигу чемпионов», — сказал Лэмпард.
После критики, обрушившейся на «Сити», Гвардиола призвал всех недовольных сразу звонить ему:
«Решение, вынесенное тремя независимыми судьями, было ясно. Все предположения о том, что мы лжем или жульничаем, были ошибочными. Мы чисты».
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Комментарии
Футбол , Статьи , Фил Невилл , Юрген Клопп , Фрэнк Лэмпард , Хавьер Тебас , УЕФА , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru , Daily Mail , BBC News
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