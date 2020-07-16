«Реал» — «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч Ла лиги 16 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

16 июля в Мадриде пройдет матч 37-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал». Начало прямой трансляции на «Матч!Футбол 1» в 21:55 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ видит фаворитом противостояния мадридский «Реал». Сделать ставку на победу команды Зинедина Зидана можно с коэффициентом 1.48, что соответствует 65% вероятности. Успех «желтой подводной лодки» аналитики оценили коэффициентом 6.20 (15%), а ничья идёт за 4.70 (20%).

Эксперты склоняются к тому, что матч 37-го тура испанской Примеры «Реал» — «Вильярреал» будет результативным: тотал голов больше 2.5 идет за 1.65, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.35. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Реал» — «Вильярреал»: какие делать ставки на матч Примеры 16 июля

Мадридский «Реал» в одном шаге от чемпионского титула. Отрыв команды Зинедина Зидана от «Барселоны» составляет 4 очка всего за 2 тура до финиша. Таким образом, победа над «Вильярреалом» гарантирует «Королевскому клубу» чемпионство. Несмотря на критику, «Реал» не потерял ни одного очка после рестарта чемпионата Испании — 8 побед в 8 матчах.

Но соперник у «галактикос» серьезный. «Вильярреал» тоже здорово выглядит после возобновления чемпионата. 5 побед, 1 ничья и всего 2 поражения. «Желтая подводная лодка» за два тура до конца турнира идет на 5-м месте. Выше подняться не получится, но место в Лиге Европы за командой забронировано.

«Реал» очень хорош и практически невозможно предположить, что Зидан и компания растеряют свой задел в оставшихся двух турах. Разумеется, они предпочли бы завоевать чемпионство на своем стадионе, пусть и без присутствия болельщиков, не откладывая дело до последнего тура. Соперник непростой, но мотивация у «Вильярреала» не так высока — отрыв от преследователей небольшой, но есть, да и пятое место — это не Лига чемпионов. Поставить на победу «Реала» в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.48

Личные встречи между «Реалом» и «Вильярреалом» получаются веселыми и результативными. Достаточно сказать, что 3 из последних 4 матчей между этими клубами завершились со счетом 2:2. А в четвертом «Королевский клуб» выиграл со счетом 3:2. Так что стоит поставить на голы. Тем более, что обе команды здорово играют в атаке. БК ФОНБЕТ предлагает коэффициент 1.60 на то, что в матче будет минимум 3 забитых гола. Поставив на этот исход 1000 рублей, вы получите 1600 рублей в случае выигрыша!