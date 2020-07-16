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В «Уфе» зафиксированы новые случаи коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Особые меры: в РПЛ эпидемия коронавируса
Фото: Газета.Ru
В ФК «Уфа» зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов на COVID-19 выявлены у двух человек, однако клуб смог избежать карантинных мер и продолжить подготовку к матчу с «Динамо».
Новости о коронавирусе никак не проходят мимо российского футбола — в Премьер-лиге выявлены новые случаи заражения. В качестве пострадавших оказалась «Уфа», где положительные результаты тестов на COVID-19 были обнаружены у двух человек. Кто именно оказался инфицирован, в клубе не уточнили. Но примечателен в данном случае тот факт, что команда смогла избежать каких-либо карантинных мер: 16 июля уфимцы на своем поле примут московское «Динамо» в рамках 29-тура чемпионата, и эта встреча состоится по плану.
«У нас еще два положительных случая. Но матч с «Динамо» состоится. Понимая всю сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть», — приводит «Спорт-Экспресс» слова председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова.
О случаях заражения в уфимском клубе оперативный штаб РПЛ сообщал еще 13 июля. Тогда утверждалось, что положительный тест на вирус сдал один представитель «Уфы», который ни с кем не контактировал и был отправлен на карантин.
Во-первых, о случае заражения было объявлено сразу же на следующий день после матча «Уфы» с «Локомотивом» в Москве. В столицу, что интересно, не приехали сразу несколько футболистов — Йонуц Неделчару, Вячеслав Кротов, Андрей Никитин, Боян Йокич, Дмитрий Сысуев и Алексей Чернов. У первых пяти, по сообщениям Telegram-канала «Мутко против», был выявлен коронавирус, состояние здоровья вратаря Чернова находилось под вопросом. Однако главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отсутствие перечисленных футболистов объяснил наличием у них «механических травм».
Клуб, впрочем, официально сообщил, что по итогам проверки на COVID-19 перед выездом в Москву на игру с «Локо» никаких случаев заражения коронавирусом выявлено не было.
Перед первым матчем команды после возобновления сезона РПЛ с «Тамбовом» вокруг клуба также шли разговоры о возможных случаях заражения коронавирусом. Никаких комментариев на протяжении длительного времени представители «Уфы» не давали и даже провели встречу с тамбовчанами (2:1). Только чуть больше чем через день теперь уже бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, присоединившийся недавно к московскому «Спартаку», заявил, что результаты теста одного из членов команды являются «сомнительными» и «могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования».
Но даже несмотря на то, что заразившийся мог контактировать со своими одноклубниками, «Уфа» всем составом на карантин не ушла. Обойти данные меры удалось после соответствующего разрешения от местного ведомства Роспотребнадзора.
По похожему сценарию действовало и столичное «Динамо», где положительные тесты на COVID-19 были выявлены у футболистов Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жье. Весь клуб был закрыт на своей базе, однако полноценного 14-дневного карантина удалось избежать: остальные члены команды, получившие отрицательные результаты тестов, смогли сыграть против ЦСКА, «Сочи» и тульского «Арсенала». При этом сперва также на резервную дату — 19 июля — была перенесена встреча с «Краснодаром».
Если смотреть со стороны, то подобные действия, пожалуй, являются адекватными. Так, например, поступают в Англии: участники Английской премьер-лиги и Чемпионшипа, заразившиеся коронавирусом, отправляются на недельный карантин, при этом вся остальная команда в случае отсутствия положительных результатов тестов продолжает полноценные тренировки и проводит матчи.
Однако в России меры, которые устанавливает Роспотребнадзор, являются куда более строгими, но даже в них клубы РПЛ находят лазейки.
В данном случае в неравных условиях остались «Ростов» и «Оренбург», где также были зафиксированы вспышки коронавируса. Так, ростовчане не смогли добиться послаблений и были вынуждены отправить юных футболистов 16-18 лет на ставший легендарным матч с «Сочи» (1:10), а оренбуржцам присудили два технических поражения. В связи с этим остается только вспомнить недавний комментарий Валерия Карпина.
«Это Роспотребнадзор-чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — говорил главный тренер «Ростова», за что уже получил письмо-претензию от руководства лиги.
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Футбол , Статьи , Дмитрий Сысуев , Шамиль Газизов , Вячеслав Кротов , Вадим Евсеев , Алексей Чернов , Валерий Карпин , Ростислав Мурзагулов , Шарль Каборе , Андрей Никитин , Спартак , Локомотив , ЦСКА , Динамо , Роспотребнадзор
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