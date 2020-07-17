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«Это футбол, в нем всякое бывает». «Локомотив» выиграл дерби у ЦСКА 

BFM.RU и ещё 8 2 часа назад
«Локомотив» выиграл дерби у ЦСКА
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Гол ценой в 30 миллионов евро: столичный ЦСКА пропустил в компенсированное время второй мяч с пенальти (первый также был с 11-метрового) и потерял шансы на Лигу чемпионов. А вот его соперник «Локомотив» не только победил в дерби 2:1, но и досрочно завоевал путевку в престижный евротурнир.
Теоретически армейцы могут подвинуть с третьего на четвертое место «Краснодар», но для этого кубанцы должны в двух играх — перенесенной с «Динамо» плюс с «Ахматом» — набрать не больше очка. Вы в это верите? Я — нет.
У Мурада Мусаева вторая по мощи боевая единица РПЛ. Сильнее «Краснодара» только «Зенит». Вот и выходит, что трио призеров готово, а последний тур лишь определит, кто именно — «быки» или «Локо» — попадет в групповой турнир Лиги чемпионов. ЦСКА же дико не везет: четыре последних пропущенный гола — с 11-метровых. Что обидно, оба от «Локомотива», и оба раза Акинфеева переиграл Алексей Миранчук. Пенальти отняли у красно-синих пять очков, иначе именно они бы шли сейчас на втором месте. Резюме после дерби от убитого горем наставника армейцев Виктора Гончаренко.
«Это может выглядеть странно, но я доволен сегодня командой, потому что в этот вечер именно ЦСКА был лучшим на поле. Мы пробовали играть с позиции силы, более качественно атаковали, очень хорошо срывали контратаки соперника. Наверное, по тому, что все видели на поле, ближе к победе должны были быть мы. Но это футбол, в нем всякое бывает. У нас сейчас чемпионат такой, что команды, которые играют дольше вторым номером, они больше шансов получают на успех. А мы больше ход встречи контролировали, но в результате проиграли».
Главный тренер ЦСКА прав: поведя в счете, соперник тихо «укатывал» игру, недаром «Локо» пропустил меньше всех после возобновления чемпионата. А когда армейцы сравняли счет и пошли вперед, в одном из контрвыпадов хозяева получили право на штрафной. Навес, нелепо выставленная рука Набабкина, видеопросмотр — и второй пенальти. Записки на манжетах о роли VAR в истории российского футбола…
Как итог: перед последним туром у чемпиона, «Зенита», 69 очков. «Локо» набрал 54, «Краснодар», имеющий игру в запасе, — 49, ЦСКА — 47. Если 19 июля кубанцы побеждают в перенесенном матче «Динамо», армейцам останется лишь битва с «Ростовом» за четвертое место.
Через полтора часа после горячего столичного дерби определился чемпион Испании. Самая титулованная команда планеты — мадридский «Реал» — победила дома «Вильярреал» 2:1 и в 34-й раз завоевала национальный титул.
Что касается России, то последний тур премьер-лиги состоится 22 июля. А в воскресенье, 19-го числа, определятся финалисты Кубка России, в частности все ждут битвы «Зенит» — «Спартак».
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Футбол , Мурад Мусаев , Алексей Миранчук , Виктор Гончаренко , Спартак , Зенит , Реал , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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