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Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА 

Спорт-Экспресс и ещё 6 3 часа назад
Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт организации. Лидерство в нем по-прежнему сохраняет сборная Бельгии.
Футбольные чемпионаты возобновились после паузы в связи с пандемией коронавируса, но матчи между национальными командами в последние месяцы не проводились.
Рейтинг ФИФА
Положение на 16 июля
1 (1*). Бельгия (1765 очков);
2 (2). Франция (1733);
3 (3). Бразилия (1712);
4 (4). Англия (1661);
5 (5). Уругвай (1645);
6 (6). Хорватия (1642);
7 (7). Португалия (1639);
8 (8). Испания (1636);
9 (9). Аргентина (1623);
10 (10). Колумбия (1622)…
38 (38). Россия (1470)…
* — положение в предыдущем рейтинге
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