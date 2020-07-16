Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА 

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, сообщает официальный сайт организации. Лидерство в нем по-прежнему сохраняет сборная Бельгии.

Футбольные чемпионаты возобновились после паузы в связи с пандемией коронавируса, но матчи между национальными командами в последние месяцы не проводились.

Рейтинг ФИФА

Положение на 16 июля

1 (1*). Бельгия (1765 очков);

2 (2). Франция (1733);

3 (3). Бразилия (1712);

4 (4). Англия (1661);

5 (5). Уругвай (1645);

6 (6). Хорватия (1642);

7 (7). Португалия (1639);

8 (8). Испания (1636);

9 (9). Аргентина (1623);

10 (10). Колумбия (1622)…

38 (38). Россия (1470)…

* — положение в предыдущем рейтинге